Дебютный гол Шкриньяра принес "Интеру" четвертую победу подряд

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде одолел "Кротоне" – 2:0. По голу забили Милан Шкриньяр и Иван Перишич. Этот мяч стал для словака дебютным в составе черно-синих. Напомним, что защитник перебрался в миланский клуб этим летом из "Сампдории".

Эта победа стала для "Интера" четвертой подряд на старте сезона. Подопечные Лучано Спаллетти временно вышли в единоличные лидеры серии А. Но "Ювентус" и "Наполи" в этом туре еще не играли. "Кротоне", потерпев третье поражение, опустился на 19-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

"Кротоне" – "Интер" – 0:2 (0:0)

Голы: Шкриньяр, 82 (0:1). Перишич, 90+2 (0:2).

"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Айети (Кабрера, 66), Чеккерини (Тумминелло, 85), Мартелла, Роден (Фараони, 72), Барберис, Мандрагора, Стоян, Тонев, Будимир.

"Интер": Ханданович, Миранда, Д`Амброзио (Раноккиа, 85), Шкриньяр, Далберт (Нагатомо, 64), Валеро, Жоау Мариу, Гальярдини (Весино, 56), Кандрева, Перишич, Икарди.

Предупреждения: Миранда, 40. Кордац, 82. Кандрева, 90+1.

Судья: Банти.

16 сентября. Кротоне. Стадион "Эцио Сцида".