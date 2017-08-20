Дебютный гол Коларова принес "Роме" победу над "Аталантой"

"Рома" обыграла "Аталанту" со счетом 1:0 в матче 1-го тура чемпионата Италии. В составе победителей мяч забил новичок команды защитник Александр Коларов. Отметим, что у "Ромы", помимо Коларова, дебютировал форвард Грегуар Дефрель.

Чемпионат Италии

1-й тур

"Аталанта" – "Рома" – 0:1 (0:1)

Гол: Коларов, 31 (0:1).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Толой, Гозенс, Куртич (Иличич, 70), Кристанте (де Рон, 75), Фройлер, Гомес, Петанья (Корнелиус, 58).

"Рома": Алиссон, Коларов, Манолас, Жуан Жезус, Бруну Перес (Фасио, 81), Де Росси, Стротман, Наингголан, Джеко, Перотти (Пеллегрини, 84), Дефрель (Эль-Шаарави, 74).

Предупреждения: Дефрель, 55. Толой, 69. Наингголан, 90.

Судья: Джакомелли (Италия).

20 августа. Бергамо. Стадион Atleti Azzurri D'Italia.