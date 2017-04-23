Де Шильо вступил в конфликт с фанатами "Милана"

Защитник "Милана" Маттиа Де Шильо вступил в конфликт с болельщиками клуба. Как сообщает Mediaset, игрок подвергался критике и оскорблениям со стороны фанатов после домашнего поражения в чемпионате Италии от "Эмполи" (1:2). Также болельщиков разозлили слухи о том, что Де Шильо может перейти в "Ювентус".

По данным источника, после игры с "Эмполи" группа фанатов окружила машину Де Шильо у стадиона "Милана" и не давала ему проехать. Игрок обменялся грубыми выражениями с недовольными болельщиками и смог спустя некоторое время выбраться из их окружения.