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12:28 | Футбол — Италия

Де Шильо может выбыть из строя на месяц


Защитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильо пройдет в понедельник, 18 сентября, пройдет дополнительное медицинское обследование на предмет возможных микроповреждений, сообщает Football Italia. По информации источника, если у 24-летнего игрока обороны выявят перелом мелких костей, срок восстановления может составить около месяца.

Напомним, Де Шильо был заменен на в концовке первого тайма матча группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:3). Осмотр,  состоявшийся после завершения встречи, не выявил у защитника серьезных повреждений.

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