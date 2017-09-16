Де Шильо может выбыть из строя на месяц

Защитник "Ювентуса" Маттиа Де Шильо пройдет в понедельник, 18 сентября, пройдет дополнительное медицинское обследование на предмет возможных микроповреждений, сообщает Football Italia. По информации источника, если у 24-летнего игрока обороны выявят перелом мелких костей, срок восстановления может составить около месяца.

Напомним, Де Шильо был заменен на в концовке первого тайма матча группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:3). Осмотр, состоявшийся после завершения встречи, не выявил у защитника серьезных повреждений.