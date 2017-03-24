21:14 | ФУТБОЛ — Италия

Де Росси согласился на понижение зарплаты в "Роме"

0
0
0
0

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси согласовал новый двухлетний контракт с клубом, сообщает Sky Sport Italia. По новому соглашению он будет получать 2,5 миллиона евро за сезон. Действующий договор между сторонами истекает летом этого года. 

33-летний игрок пошел на значительное понижение своего оклада. Сейчас он получает в римском клубе 6 миллионов евро за сезон. В составе "Ромы" Де Росси выступает с 2002 года. Итальянец в этом сезоне принял участие в 33 матчах "волков" во всех турнирах, в которых забил один мяч.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...