Де Росси продлит с "Ромой" контракт на два года

Полузащитник "Ромы" Даниеле де Росси договорился с клубом о продлении контракта еще на два года, сообщает Sky Sport. Официально об этом сообщат в ближайшее время. Ранее сообщалось, что римский клуб планирует предложить ветерану однолетний контракт с возможностью продления на еще один год.

Нынешнее соглашение 33-летнего итальянца истекает 30 июня. Де Росси провел всю свою карьеру в "Роме". В прошедшем чемпионате Италии футболист провел 31 матч, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.