Де Росси призвал фанатов вернуться на стадион

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси призывает болельщиков вернуться на "Стадио Олимпико". Напомним, болельщики римской команды протестуют против мер безопасности, и конкретно против установки дополнительных барьеров в фан-секторах, расположенных за воротами.

- Я с ностальгией вспоминаю те времена, когда 60 тысяч фанатов были на нашем стадионе, команда нуждается в них сейчас, - цитирует Mediaset Де Росси. - Без них "Рома" лишается своего сердца. Однако, они, конечно, правы, что для этого нужны изменения. Играть без поддержки фанатской трибуны необычно, но это не должно быть оправданием. "Рома" может выигрывать даже так.