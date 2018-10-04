Де Росси подарил Тому Харди футболку "Ромы" с именем "Веном"

Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси подарил две футболки клуба голливудскому актеру Тому Харди. Актер посетил Рим в рамках рекламного тура фильма "Веном", в котором он играет главную роль.

На одной футболке была написана фамилия "Харди" с номером 1, на другой - слово "Веном" с номером 16 (номер Де Росси).

"Слишком маленькая", - пошутил Харди, поскольку антигерой Веном существенно крупнее обычного человека.