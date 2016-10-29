10:55 | ФУТБОЛ — Италия

Де Росси отказал "Ювентусу"

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Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси отказался вести переговоры с "Ювентусом", утверждает La Gazzetta Dello Sport. По информации источника, туринский клуб хотел заполучить игрока в качестве свободного агента. Нынешний контракт 33-летнего итальянца с зарплатой в 6,5 миллиона евро в год (Один самых высокооплачиваемых игроков в серии А. - Прим. "СЭ") рассчитан до конца текущего сезона. Тем не менее, сам Де Росси намерен либо продлить соглашение с римским клубом, за который выступает всю карьеру, либо перебраться в MLS.

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