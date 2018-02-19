Де Росси может вернуться в сборную Италии

Полузащитник "Ромы" Даниеле Де Росси отметил, что не отказывается от выступления за сборную Италии и заявил, что готов вернуться в команду, если его вызовет новый тренер. 34-летний футболист провел в футболке сборной 117 матчей, в которых забил 21 мяч.

– После матче со Швецией я решил, что для некоторых игроков время в сборной закончилось, – цитирует Football Italia Де Росси. – Ведь когда ты терпишь неудачу, то первым делом делаешь шаг назад. Сборной нужно выбрать нового тренера. Для меня национальная команда всегда была семьей, и я не закрывал дверь, не выбросил ключ. Если новый наставник позвонит мне и скажет, что нужно помочь, то как я смогу отказать?