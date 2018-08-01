Де Лаурентис стал владельцем "Бари"

Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис будет владеть еще одним итальянским клубом - "Бари". Об этом сегодня сообщил мэр города Бари Антонио Декаро на специальной пресс конференции.

Ранее клуб был признан банкротом. Согласно регламенту, он должен начать следующий сезон в серии D и сменить название. При этом у них будет возможность выкупить права на название позднее, как это случилось с "Фиорентиной". Согласно итальянским законам, если клуб становится банкротом, мэр города может выбрать нового владельца. Мэр Антонио отметил, что выбрал Де Лаурентиса из-за его "экономической мощи и компетентности в области спорта". На клуб также претендовал владелец "Лацио" Клаудио Лотито.

По правилам итальянского футбола, два и более клуба одного владельца не могут выступать в одной лиге. По словам Де Лаурентиса, он собирается отменить правила, если в серии А будут играть обе его комады. В прошлом сезон "Бари" стала седьмым в серии В.