Де Лаурентис и Сарри поговорят о будущем тренера на следующей неделе

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что собирается встретиться с главным тренером команды Маурицио Сарри на следующей неделе и поговорить о будущем 59-летнего специалиста.

– Будет ли Сарри здесь перед началом следующего сезона? Я надеюсь, – приводит Football Italia слова Де Лаурентиса. – У меня явно меньше сомнений насчет этого, если журналисты задают такие вопросы, однако я никого не могу удерживать насильно. Мы встречаемся на следующей неделе, но не волнуйтесь, я спокоен. Правильный тренер? Я выбрал Сарри лично, против советов большинства людей.

Ранее сообщалось, что интерес к итальянцу проявляет "Челси".

Сарри тренирует "Наполи" с 2015 года. В текущем розыгрыше серии А за два тура до конца неаполитанцы занимают второе место, практически потеряв шансы на чемпионство.