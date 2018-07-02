Де Фрай стал игроком "Интера"

"Интер" на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Стефаном де Фраем. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.
Отметим, что "Интер" в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Путевку в главный еврокубковый турнир "нерадзурри" завоевали, обыграв в 38-м туре чемпионата Италии "Лацио" (3:2).
Де Фрай выступал за "Лацио" с 2014 по 2018 год. За это время он принял участие в 118 матчах, забив 10 мячей.
È ufficiale! @Stefandevrij è nerazzurro! 📣✍️– Inter (@Inter) 2 июля 2018 г.
Per lui contratto fino al 2023 ⚫️🔵
👉 https://t.co/0KC3FWrX9L#WelcomeStefan #InterIsHere #FCIM pic.twitter.com/ICJkCpdhSi