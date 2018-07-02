Де Фрай стал игроком "Интера"

"Интер" на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Стефаном де Фраем. Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Отметим, что "Интер" в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Путевку в главный еврокубковый турнир "нерадзурри" завоевали, обыграв в 38-м туре чемпионата Италии "Лацио" (3:2).

Де Фрай выступал за "Лацио" с 2014 по 2018 год. За это время он принял участие в 118 матчах, забив 10 мячей.