Де Фрай объявил о переходе из "Лацио" в "Интер"

Защитник "Лацио" Стефан де Фрай объявил о том, что летом перейдет в "Интер" на правах свободного агента. 26-летний игрок обороны отметил, что его контракт с клубом из Милана будет рассчитан до лета 2023 года.

– Я подписал контракт на пять лет и с нетерпением жду этого (перехода в новый клуб. – Прим. "СЭ"), – цитирует Goal.com де Фрая.

Отметим, что "Интер" в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Путевку в главный еврокубковый турнир "нерадзурри" завоевали, обыграв в 38-м туре чемпионата Италии "Лацио" (3:2).

Де Фрай выступал за "Лацио" с 2014 по 2018 год. За это время он принял участие в 118 матчах, забив 10 мячей.