Де Фрай должен подписать новый контракт с "Лацио"

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре заявил, что клуб уже согласовал условия нового контракта с защитником Стефаном де Фраем. Нынешнее соглашение рассчитано до 30 июня, но в римском клубе уверяют, что футболист останется с "орлами". Он выступает за эту команду с 2014 года.

– Мы полностью согласовали все условия нового контракта, но остается проблема с агентством, которое представляет его интересы, – цитирует Mediaset Premirum Таре. – Это уже бюрократические проволочки. Надеюсь, скоро все будет решено.

В нынешнем сезоне де Фрай принял участие в 21 матче серии А, отметившись тремя голами.