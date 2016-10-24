Де Буру нужна победа над "Торино", чтобы сохранить пост главного тренера "Интера"

Главный тренер "Интера" Франк де Бур встретился с китайскими руководителями клуба, сообщает Premium Sport. По информации издания, голландский специалист может быть отправлен в отставку, если команда не одержит победу во встрече 10-го тура чемпионата Италии против "Торино".

Бывший главный тренер "Аякса" находится под давлением – на данный момент "Интер" занимает 14-е место в серии А. В случае потери очков в игре против "Торино", которая состоится 26 октября, владельцы клуба с большой долей вероятности примут решение о расставании с де Буром. По информации итальянской прессы, в число основных претендентов, которые могут прийти на смену голландцу у руля команды, входят Андреа Мандорлини и Стефано Пиоли.