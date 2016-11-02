11:33 | ФУТБОЛ — Италия

Де Бур получит 1,3 миллиона евро за увольнение из "Интера"

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Голландский специалист Франк де Бур получит 1,3 миллиона евро за расторжение контракта с "Интером", сообщает Football Italia. Данная сумма была прописана в контракте с 46-летним голландцем, возглавившим "нерадзурри" летом этого года. За 84 дня работы де Бура миланская команда потерпела 7 поражений в 14 матчах во всех турнирах. 

Временно исполняющим обязанности наставника "Интера" назначен Стефано Векки, который и выведет команду на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Саутгемптона".

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