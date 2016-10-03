Давиде Сантон: "Задача "Интера" – попасть в Лигу чемпионов"

Защитник "Интера" Давиде Сантон выразил сожаление по поводу поражения в матче 7-го тура чемпионата Италии от "Ромы" (1:2). По словам игрока, задача черно-синих – попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

– Поражение от "Ромы" немного подкосило, потому что, сравняв, счет нам удавалось отвоевать немало пространства, – приводит Tmw слова Сантона. – Наша цель – попадание в Лигу чемпионов. Но чтобы ее достигнуть, надо изменить отношение. О чем можно говорить, если мы пропускаем на пятой минуте. Однако наш состав позволяет надеятся на лучшее.