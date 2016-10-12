Давиде Сантон: "Манчини фактически "бросал меня под автобус"

Защитник "Интера" Давиде Сантон поблагодарил главного тренера черно-синих Франка де Бура за возможность выйти на новый уровень в профессиональной карьере. 25-летний итальянец также отметил, что бывший рулевой клуба Роберто Манчини фактически "бросал его под автобус".

– Прошлое лето выдалось для меня очень трудным, – приводит Football Italia слова Сантона. – При Манчини в качестве главного тренера "Интера" я был лишь четвертым выбором в обойме защитников. Он предпочитал мне других игроков, поэтому было принято решение пойти разными путями, чтобы не потерять год. Но я по-прежнему не понимаю, почему он вернул меня обратно в середине прошлого сезона.

Прекрасно помню, как в миланском дерби Манчини фактически "бросил меня под автобус", представленный сумасшедшей атакой красно-черных. До того матча я не играл на протяжении четырех месяцев, и вдруг он выпустил меня на поле в стартовом составе. Было очевидно: моя физическая готовность была не на должном уровне. Но я всегда был благодарен ему за то, что он вернул меня обратно в "Интер".

Видимо, остаться в миланском клубе – моя судьба, и я этому очень рад. С приходом на пост главного тренера Франка де Бура я обрел уверенность и свою игру. Он дал мне шанс, которым я постарался воспользоваться. Главное – ни при каких обстоятельствах не опускать рук. Игроку всегда важно видеть, что тренер ему доверяет.