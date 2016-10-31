13:31 | ФУТБОЛ — Италия

Давиде Сантон: "Де Бур прикладывает максимум усилий, но результат матча зависит от игроков"

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Защитник "Интера" Давиде Сантон отказался обсуждать возможное увольнение с поста главного тренера Франка де Бура. По слухам, в начале следующего месяца миланскую команду может возглавить бразилец Леонардо.

- Не буду говорить о смене тренера, - цитирует Football Italia Сантона. - Думаю, что это технический вопрос, который полностью должен решаться руководством клуба. Всегда считаю, что тренерский штаб прикладывает максимум усилий, помогает нам прогрессировать, но результат матча зависит от людей, которые выходят на поле.

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