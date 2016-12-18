Давиде Никола: "Кротоне" провел лучший первый тайм в этом сезоне"

Главный тренер "Кротоне" Давиде Никола после поражения в гостевом матче 16-го тура чемпионата Италии от "Удинезе" (0:2) отметил, что команда в первом тайме выглядела лучше соперника. По словам специалиста, у "Кротоне" есть серьезные проблемы с реализацией моментов.

– Мы провели лучший первый тайм в этом сезоне, – приводит Rai Sport слова Николы. – "Удинезе", безусловно, пребывает в прекрасной физической форме, но большую часть встречи наша команда представляла собой боеспособный коллектив, который мог рассчитывать на победу. Из-за этого еще больше обидно, что мы не сумели до конца сохранить должный уровень концентрации и пропустили два мяча. В первые 25 минут второго тайма мы также действовали неплохо, однако не сумели реализовать свои моменты. "Кротоне" по-прежнему испытывает серьезные проблемы с реализацией.