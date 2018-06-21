Давиде Дзаппакоста: "Интерес "Интера" приятен, но я думаю только о "Челси"

Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста прокомментировал новость об интересе со стороны "Интера". Он сказал, что ничего не знает об этом.

- Я просто хочу провести отличный сезон вне зависимости от того, где я буду играть, - цитирует футболиста Football Italia. - "Интер"? Их интерес приятен, но я ничего об этом не знаю. Я думаю только о "Челси".

26-летний итальянец в прошлом сезоне провел 38 матчей за "Челси" во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах.