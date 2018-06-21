Давиде Дзаппакоста: "Интерес "Интера" приятен, но я думаю только о "Челси"

Защитник "Челси" Давиде Дзаппакоста прокомментировал новость об интересе со стороны "Интера". Он сказал, что ничего не знает об этом.
- Я просто хочу провести отличный сезон вне зависимости от того, где я буду играть, - цитирует футболиста Football Italia. - "Интер"? Их интерес приятен, но я ничего об этом не знаю. Я думаю только о "Челси".
26-летний итальянец в прошлом сезоне провел 38 матчей за "Челси" во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/