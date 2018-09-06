Давид Трезеге: "Ювентусу" нужна Лига чемпионов, голы Роналду придут"

Экс-форвард "Ювентуса" Давид Трезеге ждет от команды победы в Лиге чемпионов. Также он уверен, что вскоре новичок туринцев Криштиану Роналду начнет забивать голы.

– "Ювентус" начал сезон наилучшим образом, – цитирует Sky Sports Трезеге. – Аллегри отлично справляется с задачей. Сильные игроки приехали, поэтому теперь нужно работать с безмятежностью. Лига чемпионов? "Юве" сделал изменения, чтобы выиграть этот турнир, но это будет нелегко, потому что другие команды вложили множество средств для достижения этой цели.

Роналду? У него всегда есть цель забивать как можно больше голов. Но на данном этапе он узнает своих новых товарищей по команде и изучает идеи нового тренера. Криштиану должен быть спокоен, он забьет, потому что является необыкновенным игроком.