Давид Трезеге: "Переход Роналду в "Ювентус" выведет итальянский футбол на новый уровень"

Бывший нападающий "Ювентуса" Давид Трезеге заявил, что переход форварда Криштиану Роналду в туринский клуб позволит всему итальянскому футболу сделать шаг вперед. 33-летний португалец стал игроком "Старой Сеньоры" 10 июля, его трансфер из "Реала" обошелся итальянцам в 100 миллионов евро.

- Переход Криштиану Роналду в "Ювентус" позволит футболисту как минимум перезагрузиться и перевернуть очередную страницу своей замечательной карьеры, - цитирует ТАСС Трезеге. - Наверное, не стоит говорить о том, что теперь к футболисту будет приковано особое внимание, ведь когда игрок переходит за сумму в 100 миллионов, то к нему будут предъявляться особые требования. Несомненно, переход Криштиану в туринский клуб не только усилит интерес к итальянскому футболу, но и выведет его на новый уровень.

Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За девять лет в команде он стал обладателем 15 трофеев, а также лучшим бомбардиром в истории клуба.