Дармиан может перейти в "Наполи" за 15 миллионов евро

"Наполи" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиану, сообщает Football Italia. По информации источника, неполитанцы готовы заплатить за 28-летнего игрока 15 миллионов евро.

Ожидается. что трансфер состоится в зимний период дозаявок. Альтернативным вариантом продолжения карьеры итальянского игрока является аренда с последующим правом выкупа по итогам сезона-2017/18.

В этом сезоне Дармиан принял участие в 11 матчах во всех турнирах на клубном уровне, заработав 1 желтую карточку.