Дармиан близок к переходу в "Ювентус"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан вчера встретился со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи. 28-летний итальянец недоволен своим положением запасного в манчестерском клубе, поэтому хочет перебраться в Турин.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, сделка между "красными дьяволами" и "бьянконери" близка к завершению. "Манчестер Юнайтед" может продать защитника за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Дармиан принял участие в 8 матчах премьер-лиги и не отметился результативными действиями.​