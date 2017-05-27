Данкан сменит "Сассуоло" на "Рому"?

Защитник "Сассуоло" Алфред Данкан во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку, утверждает Gianlucadimarzio.com. Игрок может перейти в "Рому", если "волков" возглавит Эусебио Ди Франческо.

Ранее сообщалось, что о назначении специалиста будет объявлено в ближайшие несколько дней.

В минувшем сезоне Данкан провел в составе "Сассуоло" 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну голевую передачу. Сообщалось о том, что в подписании контракта с ним также заинтересован "Милан".