Даниэле Де Росси: "В "Роме" неправильная атмосфера"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси был удивлен тем, как болельщики встречали "Милан" в матче 35-го тура, который завершился победой римлян со счетом 4:1. Футболист отметил, что болельщики "Ромы" неправильно ведут себя по отношению к команде, которая заслуженно идет на втором месте.

– "Милан" идет на шестом месте, а их приветствуют овациями, – цитирует Football Italia Де Росси. – Это заставляет задуматься об атмосфере в "Роме" – она неправильная. Учитывая ценность команды и то, что она делает в этом сезоне. Мы заслужили второе место и не заслужили, наверное, первое. Победа в Милане никогда не дается легко.