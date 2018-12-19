20:04 | Футбол — Италия

Даниэле Де Росси: "Рома" должна сменить курс"

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Капитан и полузащитник "Ромы"  Даниэле Де Росси заявил, что его клубу необходимо сменить курс развития. 35-летний итальянец добавил, что футболисты "джаллоросси" должны вновь научиться получать удовольствие от игры.

- Во время рождественского ужина мы пожелали друг другу всего наилучшего, - приводит слова Де Росси Voce Giallorossa. - Особенно тем, кто выходит на поле в стартовом составе. Нам необходимо сменить курс и вновь научиться получать удовольствие от игры.

"Рома" занимает 7-е место в чемпионате Италии, имея в активе 24 очка после 16 туров.

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