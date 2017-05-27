Даниэле Де Росси: "Могу похвастаться тем, что играл с Тотти"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси признался, что он был рад играть с Франческо Тотти. Сегодня 40-летний итальянец проведет свой последний поединок за римскую команду, за которую выступал в течение всей карьеры.

- Для меня была большая честь играть с Тотти, немногие люди могут сказать, что они играли с Тотти, - приводит пресс-служба клуба слова Де Росси. - Играя вместе с ним в течение стольких лет, как фанат "Ромы" я могу похвастаться этим, могу рассказывать всем об этом - это солидно.