Даниэле Де Росси: "Конец карьеры близок, в будущем мечтаю стать тренером"

Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси рассказал, чем он хотел бы заняться по окончании футбольной карьеры.

- Когда я был молод, я был отдать все ради того, чтобы сыграть хотя бы половину матчей за "Рому" из тех, в которых мне довелось принять участие. А их было более 600, - приводит слова Де Росси Football Italia. - Я - счастливчик, ведь мне довелось выполнять свою работу в городе, который я люблю, и я это делал с любимыми мной людьми. У меня сейчас травма, и я знаю, что конец моей карьеры близок. Отсутствие в составе ранит меня, и я представляю, что буду чувствовать, когда закончу выступать.

Это самое серьезное повреждение в моей карьере, мне будет нелегко вернуться в строй в свои 35. Я уже начал бегать и бить по мячу, но до возвращения в строй пока еще далеко. В будущем я мечтаю стать тренером. Единственное, чего я боюсь в этой работе - мне придется раздавать по сто интервью в неделю!

В текущем сезоне Де Росси сыграл 11 матчей, отметиться результативными действиями он в них не сумел.