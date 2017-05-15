Даниэле Де Росси: "Это был замечательный вечер для "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси после матча 36-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (3:1) отметил, что его команде необходимо было победить, чтобы обойти "Наполи" в борьбе за место в Лиге чемпионов. Этот результат позволил римлянам остаться на втором месте. "Рома" опережает своего конкурента на одно очко.

- Это очень важный результат для нас, так как "Наполи" перед этим выиграл, - приводит Football Italia слова Де Росси. - "Ювентусу" нужна была ничья, а мы старались изо всех сил. Это был замечательный вечер. Несмотря ни на что, это был замечательный сезон. Завтра начнем готовиться к матчу против "Кьево". Потому что если мы не выиграем, то это станет большой проблемой для нас.

Трансляция матча "Рома" - "Ювентус"