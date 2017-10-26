Даниэле Де Росси: "Достижения Буффона останутся неповторимыми навсегда"

Полузащитник сборной Италии Даниэле Де Росси выразил восхищение голкипером Джанлуиджи Буффоном. 39-летний вратарь с 1997 года выступает за национальную команду, а хавбек дебютировал в национальной команде в 2004 году.

- Когда Джиджи Буффон дебютировал в сборной Италии мне было 14 лет, - приводит пресс-служба команды Де Росси. - В то время я уже играл за "Рому", но не за национальную команду. Я дебютировал в молодежной сборной в 16 лет. Это было похоже на сон. Мне кажется, что я сделал нечто невероятное, не обращая внимания на Джиджи, который делает это уже 20 лет. Сборная была и является чем-то уникальным для игрока, и то, что сделал Джиджи останется неповторимым навсегда.