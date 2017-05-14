Дани Алвес - в запасе "Ювентуса" на матч с "Ромой"

Стали известны составы "Ромы" и "Ювентуса" на матч 36-го тура чемпионата Италии. Защитник туринцев Дани Алвес начнет встречу в запасе. "Юве" в случае победы обеспечит себе чемпионский титул.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Рома": Щенсны - Рюдигер, Фасио, Манолас, Эмерсон - Паредес, Де Росси - Салах, Наингголан, Эль-Шаарави - Перотти.

Запасные - Алиссон, Лобонц, Фермален, Мариу Руй, Жуан Жезус, Бруну Перес, Жерсон, Гренье, Тотти.

"Ювентус": Буффон - Лихтштайнер, Бенатиа, Бонуччи, Асамоа - Пьянич, Стураро, Лемина - Куадрадо, Игуаин, Манджукич.

Запасные - Нету, Аудеро, Маттьелло, Сандру, Кьеллини, Барцальи, Дани Алвес, Ринкон, Маркизио, Мандрагора, Дибала.

Матч начнется в 21.45 по московскому времени, "СЭ" проведет трансляцию встречи.