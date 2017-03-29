Дани Алвес напугал сотрудника пресс-службы "Ювентуса"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес решил подшутить над сотрудником пресс-службы, который работал на тренировке туринской команды. Футболист подкрался к журналисту и прыгнул на него со спины. Улыбающийся сотрудник клуба не сразу продолжил свою работу и что-то высказывал игроку.

В текущем сезоне Алвес провел 22 матча за "Юве", забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Клуб идет на первом месте в турнирной таблице серии А, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.