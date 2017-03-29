19:10 | ФУТБОЛ — Италия

Дани Алвес напугал сотрудника пресс-службы "Ювентуса"

0
0
0
0
1

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес решил подшутить над сотрудником пресс-службы, который работал на тренировке туринской команды. Футболист подкрался к журналисту и прыгнул на него со спины. Улыбающийся сотрудник клуба не сразу продолжил свою работу и что-то высказывал игроку.

В текущем сезоне Алвес провел 22 матча за "Юве", забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Клуб идет на первом месте в турнирной таблице серии А, опережая ближайшего преследователя на 8 очков.

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Ну и дура.

19:14

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...