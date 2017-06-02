Дани Алвес: "Для меня футбол ассоциируется с Гвардьолой"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес, который ранее играл в "Барселоне", высоко оценил работу Хосепа Гвардьолы, возглавлявшего каталонцев с 2008 по 2012 год. По словам бразильца, именно этот специалист научил его играть без мяча.

- Для меня футбол ассоциируется с Гвардьолой, который является гениальным тренером, - приводит The Players Tribune слова Алвеса. - Перед игрой он всегда детально описывал тебе то, что будет происходить на поле. Перед встречей с "Реалом", которую мы выиграли со счетом 5:0 он сказал мне, чтобы я играл так, будто мяч - огненный шар. Мы были настолько готовы, чтобы ли уверены в своей победе. Гвардьола - первый тренер, научивший меня играть без мяча.