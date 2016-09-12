Дамиано Томмази: "Не удивлен игрой Тотти в матче с "Сампдорией"

Экс-полузащитник "Ромы" и сборной Италии Дамиано Томмази похвалил капитана римлян Франческо Тотти после игры 4-го тура чемпионата Италии против "Сампдории" (3:2). Нападающий появился на поле во втором тайме, сделал голевую передачу и забил победный мяч.

– Я не удивлен игрой Тотти, – сказал для Radio Anch'io Lo Sport Томмази. – Франческо в течение всей карьеры был решительным игроком. Мы все это хорошо знаем. Он появился на поле и сумел изменить ход матча, став лучшим игроком команды. Для этого недостаточно просто хорошо владеть двумя ногами. Нужно еще иметь стремление и страсть к игре, а у Тотти это все есть.