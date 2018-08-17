"Что он там курит в своем Неаполе?" Президент "Ромы" ответил на обвинения Де Лаурентиса

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта ответил на обвинения главы "Наполи" Аурелио Де Лаурентиса. Тот заявил, что у "Ромы" и "Ливерпуля" может быть один владелец, аргументируя это переходом голкипера Алиссона в мерсисайдский клуб этим летом, а также "шепотом птички".

- Что Де Лаурентис курит в своем Неаполе? Если он еще раз пообщается с той маленькой птичкой, то узнает, что мы также владеем "Барселоной" и "Баварией", - цитирует Паллотту официальный Твиттер "Ромы".

Pallotta: ‘What do you think @ADeLaurentiis is smoking over there in Naples? If he finds that little bird again, he’ll find out we also own Barca and Bayern’ 🐦 – AS Roma English (@ASRomaEN) 17 августа 2018 г.

Если "Рома" и "Ливерпуль" действительно имеют одного владельца, они не имеют права вместе выступать в Лиге чемпионов, поскольку это нарушает правила УЕФА. Оба клуба принадлежат американцам: "Ромой" руководит Джеймс Паллотта, "Ливерпулем" - Джон Генри.