18:13 | Футбол — Италия

"Что он там курит в своем Неаполе?" Президент "Ромы" ответил на обвинения Де Лаурентиса


Президент "Ромы"  Джеймс Паллотта ответил на обвинения главы "Наполи"  Аурелио Де Лаурентиса. Тот заявил, что у "Ромы" и "Ливерпуля" может быть один владелец, аргументируя это переходом голкипера Алиссона в мерсисайдский клуб этим летом, а также "шепотом птички". 

- Что Де Лаурентис курит в своем Неаполе? Если он еще раз пообщается с той маленькой птичкой, то узнает, что мы также владеем "Барселоной" и "Баварией", - цитирует Паллотту официальный Твиттер "Ромы".

 

Если "Рома" и "Ливерпуль" действительно имеют одного владельца, они не имеют права вместе выступать в Лиге чемпионов, поскольку это нарушает правила УЕФА. Оба клуба принадлежат американцам: "Ромой" руководит Джеймс Паллотта, "Ливерпулем" - Джон Генри

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