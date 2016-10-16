08:57 | ФУТБОЛ — Италия

Члены мафии предлагали Макси Лопесу "разобраться" с Икарди

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Нападающий "Торино" Макси Лопес несколько лет назад получил от членов итальянской мафии предложение "разобраться" с форвардом "Интера" Мауро Икарди, сообщает AS. Футболисты были близкими друзьями, пока жена Лопеса не изменила ему с Икарди. После этой ситуации игрок "нерадзурри" перестал вызываться в сборную Аргентины.

Как рассказал итальянский журналист Карлос Монти, Лопес будучи игроком "Катаньи" дважды получал предложение от мафии, представители которой были готовы переломать Икарди ноги. Лопес отверг предложение, но мафиози оставили ему номер руководителя своей организации, на случай если он передумает.

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