Чистая прибыль "Ювентуса" в прошлом сезоне - 42,6 миллиона евро

Президент "Ювентуса" Андреа Агнелли заявил, что клуб получил прибыль в размере 42,6 миллиона евро за прошлый сезон. Также он отметил, что клуб настроен на чемпионство в этом сезоне.

- В прошлом сезоне мы достигли финала Лиги чемпионов, и цель состоит в том, чтобы продолжать играть на том же уровне, – цититрует Football Italia Агнелли. - Финансовый оборот, за исключением трансферов, составил 411,5 миллионов евро, а прибыль - 42,6 миллиона. Нам нужно разработать среднесрочный план, который позволит сделать прогнозы до 2024 года. Наша первая цель - выигрывать все в Италии. Настраиваемся на седьмой чемпионский титул подряд.