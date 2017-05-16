Чиро Иммобиле: "Лацио" в матче с "Ювентусом" должен отыграть идеально"

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле подчеркнул в преддверии финального матча Кубка Италии с "Ювентусом", что команда предельно сконцентрирована. По словам форварда, римлянам нужно отыграть идеально, чтобы рассчитывать на положительный результат.

– Мы постараемся подготовиться к матчу за Кубок Италии как можно лучше, – приводит Tmw слова Иммобиле. – У нас есть еще два дня. Команда предельно сконцентрирована. Нам будет противостоять серьезный оппонент. "Ювентус" – финалист Лиги чемпионов. Понимаем, что должны провести идеальный матч, чтобы иметь шансы.