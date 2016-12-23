16:15 23 декабря | ФУТБОЛ — Италия

Чиро Феррара: "C Ругани и Романьоли – будущее сборной Италии в безопасности"

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Бывший защитник сборной Италии Чиро Феррара считает, что в национальной команде в ближайшем будущем не будет проблем с обороной. Экс-футболист высоко оценил подрастающее поколение в виде защитников "Ювентуса" Даниеле Ругани и Алессио Романьоли из "Милана".

– Ругани смог подстроиться под очень опытную систему в "Ювентусе", – цитирует Gazzetta Dello Sport Феррару. – Ему даже прощали несколько ошибок. Теперь он стал уверенней, появилась индивидуальность. Он будет важным игроком для Джампьеро Вентуры. С Ругани и Романьоли – будущее сборной в безопасности. Они мне оба нравятся.

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