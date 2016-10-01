Чиприан Тэтэрушану: "Хочу играть в Лиге чемпионов с "Фиорентиной"

Голкипер "Фиорентины" Чиприан Тэтэрушану надеется, что будет играть с командой в Лиге чемпионов. Также он назвал причины, по которым перебрался в Италию из Румынии в 2014 году.

- Если вы тренируетесь с лучшими, если вы играете против лучших, то не можете не развиваться, - цитирует Tuttosport Тэтэрушану. - Вот почему я перебрался в Италию. Хотел бы играть в Лиге чемпионов и выиграть трофей с "Фиорентиной". Одна из наших целей на данный момент - пройти насколько возможно далеко в Лиге Европы и Кубке Италии.