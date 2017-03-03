Чезаре Пранделли: "Наполи" показывает лучший футбол в Европе"

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли выразил мнение, что "Наполи" играет в лучший футбол в Европе. При этом, по словам Пранделли, неаполитанской команде не хватает зрелости.

– "Наполи" переживает небольшой спад, но он только психологический, – приводит Football Italia слова Пранделли. – "Наполи" – выдающаяся команда, которая, вероятно, играет в лучший футбол в Европе. Но ей не хватает зрелости, потому что "Наполи" не знает, как справляться с разными тяжелыми отрезками сезона, команда очень молодая.

Противостояние "Ромы" и "Наполи"? Обе команды показывают отличный футбол, на них интересно смотреть, это будет увлекательный матч.