Четыре болельщика "Наполи" получили ножевые ранения до матча с "Интером"

"Интер" обыграл "Наполи" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии. Перед и во время матча в Милане произошли конфликты между болельщиками команд, которые привели к серьезным повреждениям.

Как сообщает Football Italia, четыре болельщика "Наполи" получили ножевые ранения. 43-летний болельщик попал в больницу с ножевыми ранениями в живот. Остальные три получили более легкие повреждения.

При этом во время столкновений был сбит проезжающей мимо машиной болельщик "Интера". По сообщения в СМИ, он в тяжелом состоянии.

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