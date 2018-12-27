Чемпионат Италии могут приостановить из-за столкновений перед игрой "Интер" - "Наполи"

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что рассматривает возможность приостановки внутреннего чемпионата в связи со столкновениями фанатов, произошедших перед матчем "Интер" - "Наполи".

- Мы рассмотрим эту ситуацию. Необходимо взять паузу и скоординировать наши усилия: у нас есть проблема с общественным порядком, которая должна быть решена, - приводит слова Гравины Football Italia. Я очень взволнован. Не являясь психологом, могу быть уверенным в том, что многие игроки, выступавшие в тот день на "Сан-Сиро", очень сильно нервничали. То, что случилось - это очень серьезно. Будем контактировать с министрами и полицией по этому вопросу. С нам достаточно одного такого случая. Сегодня прокурор выскажет свое мнение, но то, что произошло - это очень плохо.

Перед матчем "Интер" - "Наполи" (1:0) в Милане произошли столкновения фанатов обеих команд, в ходе которых четыре болельщика неаполитанцев получили ножевые ранения, а еще один поклонник "Интера" умер из-за того, что был сбит машиной.