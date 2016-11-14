"Челси" нацелился на Маноласа

Защитник "Ромы" Константинос Манолас попал в сферу интересов "Челси", сообщает Football Italia. По информации издания, греческий футболист получает в римском клубе менее 40 000 фунтов в неделю, являясь самым низкооплачиваемым игроком команды.

"Синие" проявляли интерес к греческому игроку этим летом, однако тогда переговоры зашли в тупик. Сейчас лондонский клуб намерен воспользоваться ситуацией, связанной с неразрешенной ситуацией по оплате труда Маноласа.

Сообщается, что грек рассчитывает на увеличение зарплаты как минимум до 50 тысяч фунтов в неделю, в то время как "Рома" готова пойти на сумму в 41 000 фунтов.

Контракт 25-летнего защитника с "Ромой" истекает в 2019 году.