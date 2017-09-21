Бывший тренер "Наполи": "Игуаин не ленивый"

Бывший тренер "Наполи" по физподготовке Коррадо Сакконе заявил, что форвард "Ювентуса"​ Гонсало Игуаин не является ленивым игроком, как думают некоторые фанаты. Аргентинец был раскритикован за игру во встречах против "Барселоны", "Сассуоло" и "Фиорентины".

- Думаю, что Игуаин один из самых талантливых игроков в мире, - цитирует TuttoJuve Сакконе. - Я видел много игроков в "Наполи" и итальянском футболе, но никто из них не был таким талантливым, как он. Хочу, чтобы люди понимали, что этот парень совсем не ленив. Конечно, когда знаешь, что лучше других, возможно, не всегда работаешь на все 100 процентов. Гонсало - чемпион, которого нужно принимать тем, какой он есть, и ему нужна среда, в которой он может максимально проявить себя. Если бы я был фанатом "Ювентуса", я бы не стал беспокоиться, время Игуаина в этом сезоне еще придет.