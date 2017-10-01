Бывший спортивный директор "Наполи": "Милан" уже сожалеет о покупке Бонуччи"

Бывший спортивный директор "Наполи" и "Удинезе" Пьерпаоло Марино считает, что руководству "Милана" в летнее трансферное окно было необходимо приобрести нападающего топ-уровня. В межсезонье атаку "россонери" пополнили форвард "Фиорентины" Никола Калинич и нападающий "Порту" Андре Силва.

- Думаю, "Милан" уже сейчас жалеет о покупке Бонуччи, - цитирует Rai Sport Марино. - Винченцо Монтелла не хотел переходить на схему с тремя центральными защитниками, но был вынужден сделать это после прихода Бонуччи. Но этого не достаточно. Думаю, что если бы Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне (спортивный и генеральный директора "Милана". - Прим. "СЭ") могли бы вернуться в прошлое, они потратили бы деньги на нападающего топ-уровня.

В нынешнем сезоне Бонуччи принял участие в 10 матчах во всех клубных турнирах. После 6 туров чемпионата Италии "Милан" располагается на 6-м месте в турнирной таблице.