11:39 | ФУТБОЛ — Италия

Бывший прокурор уверен, что решение о лишении "Ювентуса" чемпионства 2006 года было ошибочным

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Бывший прокурор Карло Порчедду, который занимался делом о договорных матчах в итальянском футболе, подчеркнул, что решение о лишении "Ювентуса" чемпионства сезона-2005/06 было ошибочным.

Клуб из Турина был обвинен в участии в договорных матчах. В итоге, "Старая синьора" лишилась титулов и была переведена во второй дивизион чемпионата Италии.

- Аннулирование чемпионства "Ювентуса" и присуждение его "Интеру" стало серьезной ошибкой, - приводит Football Italia слова Порчедду. - Суд не имел достаточного количества доказательств, чтобы отобрать титул у туринцев. Гвидо Росси, занимавший пост чрезвычайного комиссара федерации, назначил на работу своих друзей, один из которых входил в совет директоров "Интера".

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4036168

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