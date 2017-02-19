Бывший прокурор уверен, что решение о лишении "Ювентуса" чемпионства 2006 года было ошибочным

Бывший прокурор Карло Порчедду, который занимался делом о договорных матчах в итальянском футболе, подчеркнул, что решение о лишении "Ювентуса" чемпионства сезона-2005/06 было ошибочным.

Клуб из Турина был обвинен в участии в договорных матчах. В итоге, "Старая синьора" лишилась титулов и была переведена во второй дивизион чемпионата Италии.

- Аннулирование чемпионства "Ювентуса" и присуждение его "Интеру" стало серьезной ошибкой, - приводит Football Italia слова Порчедду. - Суд не имел достаточного количества доказательств, чтобы отобрать титул у туринцев. Гвидо Росси, занимавший пост чрезвычайного комиссара федерации, назначил на работу своих друзей, один из которых входил в совет директоров "Интера".